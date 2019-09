La Wi-Fi Alliance lance officiellement Wi-Fi CERTIFIED 6, son programme de certification du Wi-Fi 6, Qui promet rapidité et économie d'énergie 0PARTAGES 6 0 La Wi-Fi Alliance, le réseau mondial d’entreprises à l'origine du Wi-Fi, a annoncé pendant le mois de février 2019 que la norme Wi-Fi 6 arrivera plus tard dans l’année. Ce lundi, l’association a officiellement lancé le Wi-Fi CERTIFIED 6, le programme de certification du Wi-Fi 6, ce qui signifie que la normalisation du Wi-Fi 6 est terminée et que les entreprises peuvent déjà commencer à certifier leurs produits. Le Samsung Galaxy Note 10 est le premier smartphone Wi-Fi CERTIFIED 6, et la Wi-Fi Alliance invite les autres entreprises à faire de même.



La Wi-Fi Alliance est une organisation mondiale à but non lucratif. Elle regroupe plusieurs entreprises membres qui se consacrent à la promotion du WLAN (Wireless Local Area Network). L’association a pour tâche principale d’assurer l’interopérabilité des produits WLAN en fournissant des tests de certification. Le consortium possède la marque Wi-Fi. Après un



La norme actuelle, le Wi-Fi 802.11ac, est désormais désignée sous le nouveau nom de Wi-Fi 5 et la prochaine norme, annoncée en février 2019 et officiellement lancée hier, la norme 802.11ax, porte le nom de Wi-Fi 6. Ensuite, de façon rétroactive, les anciennes normes du Wi-Fi adoptent une dénomination selon la nouvelle terminologie générationnelle à l’image du Bluetooth (3, 4, et 5). Ce qui fait de la norme 802.11n, la norme Wi-Fi 4. Des noms faciles à mémoriser pour les consommateurs et qui les aideront à mieux comprendre l’expérience à laquelle ils peuvent s’attendre.



Le Wi-Fi 6 ou la norme Wi-Fi 802.11ax a été présentée comme une amélioration de la précédente norme Wi-Fi 802.11ac. L’un des objectifs principaux du Wi-Fi 6 est d’accroître efficacement la vitesse de connexion au sein des réseaux surchargés, notamment dans des endroits tels que les stades et d’autres lieux publics. La norme Wi-Fi 6 a été prévue pour réduire la consommation de batterie des appareils, ce qui en fait un choix judicieux pour tous les environnements, y compris les utilisations de la maison intelligente et de l'Internet des objets (IdO).





Lors de son lancement hier, la Wi-Fi Alliance a déclaré que le Wi-Fi 6 possède toutes les caractéristiques précédemment annoncées pour la norme. Dans un premier temps, la Wi-Fi Alliance a indiqué que le Wi-Fi 6 étend les points forts du Wi-Fi, notamment ses performances abordables, son fonctionnement efficace, son engagement envers la sécurité, sa facilité d'utilisation, son autodéploiement et sa compatibilité à long terme, tout en offrant une expérience utilisateur plus fiable dans les zones à forte demande d'utilisateurs.



Ensuite, le Wi-Fi 6 exploite l'ubiquité mondiale du Wi-Fi pour connecter plus efficacement les utilisateurs dans des environnements plus grands. Le Wi-Fi 6 permet de répondre aux besoins croissants en données. De plus, il permet d’étendre les cas d'utilisation avancée, comme la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), la diffusion de contenu haute définition, la surveillance en temps réel, etc. En outre, le Wi-Fi 6 fournit des protocoles de sécurité avancés et requiert la dernière génération de sécurité Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED WPA 3



Plus précisément, la vitesse maximale théorique du Wi-Fi 6 a considérablement augmenté et peut atteindre les 9,6 Gb/s. En effet, le Wi-Fi 6 utilise à la fois le 1024-QAM pour fournir un signal contenant plus de données (pour plus d’efficacité) et un canal à 160 MHz pour rendre votre Wi-Fi plus rapide. Il augmente votre expérience de la VR et vous permet de profiter d’un streaming 4K, et même 8K, incroyablement vif. Il utilise la liaison montante et descendante 8x8, MU-MIMO, OFDMA et BSS Color pour offrir jusqu'à quatre fois plus de capacité que la précédente norme.



À ce niveau, il faut noter que le Wi-Fi 6 étend la bande Wi-Fi de 80 MHz à 160 MHz, doublant la largeur du canal et créant une connexion plus rapide de votre routeur aux terminaux. Cela signifie qu’avec le Wi-Fi 6, vous pouvez regarder des films 8K, faire des téléchargements de fichiers volumineux et profiter d'appareils résidentiels intelligents réactifs, le tout sans une mise en mémoire tampon. D'un autre côté, les interférences provenant des réseaux sans fil voisins peuvent causer perturber votre signal sans fil, mais le Wi-Fi 6 améliore cela.



Le Wi-Fi 6 utilise BSS (Base Service Station) Color, ce qui lui permet de marquer les trames provenant des réseaux voisins afin que votre routeur puisse les ignorer. En plus, les caractéristiques du Wi-Fi 6 lui permettent de réduire la consommation d’énergie grâce au TWT, « target wake time » ou « temps d’éveil de la cible ». Le TWT permet aux appareils de négocier quand et à quelle fréquence ils se réveilleront pour envoyer ou recevoir des données, ce qui augmente la durée de veille des appareils et améliore considérablement la durée de vie de la batterie des appareils mobiles et des appareils IdO.



Les fonctionnalités avancées disponibles dans le Wi-Fi CERTIFIED 6 comprennent :



« orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) » : partage efficace des canaux pour accroître l'efficacité du réseau et réduire la latence du trafic sur les liaisons montante et descendante dans les environnements à forte demande ;

« Multi-user - multiple input multiple output (MU-MIMO) » : permet le transfert simultané d’un plus grand nombre de données en liaison descendante et permet à un point d'accès de transmettre des données à un plus grand nombre de dispositifs simultanément ;

canaux 160 MHz : augmente la bande passante pour offrir de meilleures performances avec une faible latence ;

« target wake time (TWT) » : améliore considérablement la durée de vie de la batterie des appareils Wi-Fi, tels que les appareils IdO ;

mode de modulation d'amplitude en quadrature 1024 (1024-QAM) : augmente le débit des appareils Wi-Fi en codant plus de données dans la même quantité de spectres ;

Transmit beamforming : permet des débits de données plus élevés à une portée donnée, ce qui augmente la capacité du réseau.

« Le Wi-Fi 6 apporte plus de vitesse et plus d'efficacité aux réseaux Wi-Fi, élargissant son rôle de plateforme de communication essentielle », a déclaré Phil Solis, responsable de la recherche chez IDC. « Le Wi-Fi 6 offre une expérience de qualité supérieure pour tous les nombreux cas d'utilisation du Wi-Fi, propulsant ainsi le marché du Wi-Fi et garantissant que le Wi-Fi conserve sa position dominante à mesure que le paysage de la connectivité évolue », a-t-il ajouté. Le Wi-Fi 6 est lancé, ce qui signifie que les prochains produits des entreprises seront sans doute certifiés Wi-Fi 6.



La Wi-Fi Alliance a annoncé que le Samsung Galaxy Note 10 est le premier smartphone certifié Wi-Fi 6. Toutefois, elle a également cité d’autres produits d’autres fournisseurs qui sont déjà certifiés Wi-Fi 6. L’alliance s'attend à ce que la plupart des principaux téléphones et points d'accès soient bientôt compatibles avec la dernière génération de Wi-Fi. Si elles le désirent, les entreprises peuvent certifier certains de leurs produits plus anciens, à condition que ces produits répondent aux exigences de la nouvelle norme.



Cependant, comme le Wi-Fi 6 nécessite un nouveau matériel, la plupart des produits actuellement sur le marché ne pourront pas être mis à jour pour le prendre en charge. Toujours dans la catégorie des appareils déjà compatibles avec le Wi-Fi 6, notez que la nouvelle gamme iPhone 11 lancée par Apple la semaine dernière prend également en charge le nouveau standard de la technologie sans fil Wi-Fi. Les iPhone 11 , iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max prennent tous en charge le Wi-Fi 6, une nouvelle qui plaira sans doute aux utilisateurs de la marque à la pomme.



