Athena de JPMorgan a 35 millions de lignes de code Python et ne sera pas mis à jour vers Python 3 à temps Selon eFinancialCareers 0PARTAGES 3 0 Depuis 2006, la Python Software Foundation (PSF) soutient deux branches du langage Python, Python 2.x et Python 3.x, mais cela prendra définitivement fin dès le 1er janvier 2020. La PSF a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2020, elle mettra définitivement fin au support de Python 2.7 qui est la dernière mise à jour de Python 2. Mais selon eFinancialCareers, beaucoup d’entreprises comme JPMorgan ne seront pas prêtes à temps. À l'heure actuelle, la plateforme de trading Athena de JPMorgan est toujours pilotée par Python 2.7.



La fin de vie de Python 2 a été initialement prévue pour 2015, mais elle a été finalement repoussée de cinq années par la PSF. La PSF avait ensuite demandé aux développeurs et entreprises qui utilisaient toujours Python 2 de passer à Python 3, mais jusque là, plusieurs entreprises ont encore des projets sous Python 2. Autrement dit, la PSF a estimé que ces cinq années devraient permettre aux développeurs et aux entreprises d’effectuer la migration complète de leurs différents projets vers les versions prises en charge de Python 3.x, mais cela n’a pas été le cas pour tout le monde.



À l’heure actuelle, les entreprises comme la banque JP Morgan ont toujours des projets fonctionnant sous Python 2. La plateforme de trading Athena de JPMorgan est toujours pilotée par Python 2.7. Athena est une plateforme utilisée par JPMorgan pour la tarification, la gestion des risques, l’analyse et la gestion des transactions. Selon eFinancialCareers, la feuille de route de JP Morgan montre que la banque ne pourra pas migrer complètement vers Python 3 avant la fin du support de Python 2 prévu pour le 1er janvier prochain.





Contrairement à Instagram qui a terminé la migration vers Python 3 il y a environ deux ans, eFinancialCareers, un site Web de recrutement spécialisé dans les services financiers, a rapporté cette semaine que la feuille de route de JP Morgan pour migrer le code source de la plateforme Athena vers Python 3 ne lui permettra pas de respecter le délai fixé par la PSF. Selon ce que rapporte le site Web, la feuille de route prévoit que la majorité des composants stratégiques du code source d'Athena ne seront compatibles avec Python 3 qu’à la fin du premier trimestre 2020.



Dans ce sens, ce n'est qu'à partir du quatrième trimestre de 2020 que tous les composants Python 2.7 hérités d'Athena seront compatibles avec Python 3 et que le support de JPMorgan pour Python 2 sera complètement supprimé. À en croire d’autres sources, Athena représente 35 millions de lignes de code en Python et est au cœur des négociations commerciales de JPMorgan. Selon des données présentées par Misha Tselman, directrice exécutive de JPMorgan lors d'une conférence à PyData 2017, Athena représente un ensemble complet de fonctionnalités.



Cet ensemble complet de fonctionnalités utilise plus de 150 000 modules Python, plus de 500 packages open source et 35 millions de lignes de code Python fournies par près de 2 000 développeurs. Ceci est-elle une raison valable qui justifie la lenteur dans le processus de migration vers Python 3 du code source d’Athena ? JPMorgan n'a pas apporté de commentaire sur le sujet. Toutefois, selon le site Web eFinancialCareers, elle n’est pas la seule entreprise du secteur bancaire à dépendre encore de Python 2.



Bien que JPMorgan utilise toujours Python 2.7, ce n'est pas la seule banque dans cette position. Python 2 est largement utilisé dans le secteur financier et les banques ne sont pas toujours les plus rapides à s'adapter. Goldman Sachs utilise Python 3.6 dans son package de finances quantitatives qui est open source, mais la banque invite toujours les étudiants à passer les tests Hackerrank en Python 2. Selon certains, il semblerait que les banques sont toujours à la traîne lorsqu’il s’agit de migrer d’une technologie à une autre.



C’est le cas d’autres langages de programmation comme le Cobol. Certaines banques ou certaines institutions financières aux États-Unis et dans le monde continuent d’utiliser des systèmes fonctionnant sous Cobol, déjà âgé de 60 ans. D'ici le milieu de l'année prochaine, les banques seront probablement l'une des dernières organisations utilisant Python 2. Avec la plupart des nouveaux développeurs qui apprennent Python 3, l'expertise de Python 2 pourrait s'avérer une compétence précieuse pendant quelques mois, jusqu'à ce que les banques passent à Python 3.



« Nous souhaitons utiliser le plein potentiel de Python 3 et acceptons actuellement le coût d’écriture de code cross-compatible pour permettre une transition en douceur, mais nous n’avons pas l’intention de maintenir cette compatibilité indéfiniment », ont-ils déclaré. Ils sont environ 120 projets Python à avoir signé cette déclaration vers la fin du mois d’août passé. Parmi eux, on peut citer Tensorflow, Apache Spark, Tornado, Jupyter Notebook, Apache MXNet, Zulip, Pillow, etc. Ils ont également invité d’autres projets à se joindre à eux.



Néanmoins, bien que la PSF compte abandonner le support de Python 2 à la date du 1er janvier 2020, des fournisseurs spécialisés proposent de prendre en charge Python 2 au-delà de la date limite de janvier et les banques et les autres entreprises en retard peuvent toujours payer pour leurs services. À cet effet, eFinancialCareers a indiqué que JPMorgan aurait déclaré l'année dernière que les 2000 développeurs travaillant sur Athena, certains d'entre eux seraient probablement dirigés vers la création de correctifs de sécurité.



