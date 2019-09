Le gouvernement britannique envisage de collecter des « informations ciblées et personnalisées » des visiteurs de gov.uk Pour se préparer au Brexit 0PARTAGES 9 0 Le gouvernement britannique envisage de collecter des « informations ciblées et personnalisées » sur toute personne visitant ses différents sites Web, selon un nouveau rapport de BuzzFeed News. Dominic Cummings, le conseiller principal du Premier ministre, a envoyé un courrier électronique à de hauts responsables leur demandant de s’assurer que les ministres, les chefs de département et les conseillers politiques sachent que l’instruction est « une priorité absolue » et que ces informations sont nécessaires pour préparer le Brexit, le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui est toujours prévu pour le 31 octobre, selon des documents du gouvernement qui ont fuité.



Le portail Web principal du gouvernement, Gov.UK, est utilisé pour une large gamme de services en ligne, allant des soins de santé aux passeports, en passant par les impôts, et comprend également des services qui seraient généralement gérés par des États individuels aux États-Unis, y compris le renouvellement du permis de conduire. Ainsi, toute tentative de politiser le type d'informations collectées est extrêmement controversée au Royaume-Uni.



BuzzFeed a obtenu deux directives top secrètes du gouvernement datant du mois d'août, destinées aux membres du cabinet du Premier ministre Boris Johnson, concernant un « plan de mise en œuvre accéléré » permettant de contrôler « l'identité numérique ».



Selon ces documents, le 19 août, Boris Johnson a déclaré que des données centralisées étaient également nécessaires pour accélérer ses ambitions de révolution numérique dans les services publics, dans une minute (nom donné à l'original d'un document émanant d'une juridiction ou d'un officier public) réservée aux membres du comité des opérations de sortie de l'Union européenne (« XO » pour "exit operations") du Cabinet. Le comité comprend le chancelier Sajid Javid, le secrétaire à l’intérieur Priti Patel et le ministre responsable de la planification de l’absence d’accord, Michael Gove.



« Je m'attends à ce que tout le monde agisse immédiatement pour exécuter les actions ci-dessus », a écrit Johnson. Tout retard devait être signalé immédiatement à son bureau.



Cummings a réitéré la situation d'urgence dans un courrier électronique adressé à de hauts responsables le 28 août:



« Pour souligner : conformément à la note du Premier ministre à l’ensemble du Cabinet et des ministres hier, veuillez vous assurer que tous les ministres, membres de la Commission permanente, et vice-présidentes sachent qu’il s’agit d’une priorité absolue.



« Ce travail doit être finalisé dès que possible et de nombreuses interdépendances reposent sur ce qui se passe.



« Le PM déclare a) que son bureau doit être informé de tout ce qui pourrait retarder la GDS (government digital service - service numérique gouvernemental) de 24 heures et b) que CDL traitera de tous les problèmes / retards aujourd'hui… »





Un porte-parole du gouvernement a déclaré à BuzzFeed News :



« Dans l’ensemble du secteur, il est normal que les organisations examinent comment leurs sites Web sont utilisés pour s’assurer qu’ils fournissent le meilleur service possible.



« À l’heure actuelle, certains ministères collectent des données anonymisées d'utilisateurs lorsque ceux-ci se servent de GOV.UK. Le service numérique du gouvernement travaille sur un projet visant à rassembler ces données anonymes afin que les utilisateurs puissent accéder à tous les services dont ils ont besoin aussi facilement que possible.



« Aucune donnée personnelle n'est collectée à aucun moment du processus et toutes les activités sont pleinement conformes à nos obligations légales et éthiques ».



Une stratégie qui inquiète les défenseurs de la vie privée



Les militants de la vie privée, les experts en politiques et les politiciens de l'opposition ont déclaré que cette mesure soulevait un nombre considérable de questions juridiques et éthiques. La mise en commun des données des utilisateurs de tous les gouvernements donnerait à la GDS une image détaillée des interactions en ligne des personnes avec le gouvernement, ont déclaré les experts, mais cela ne devrait pas être fait sans la connaissance du public et des contrôles rigoureux pour assurer la protection des droits sur les données.



« Les ordres secrets ne sont pas le moyen de gérer ces politiques complexes qui ont généré d'énormes controverses dans le passé », a déclaré Javier Ruiz Diaz, responsable des politiques à Open Rights Group, à BuzzFeed News. « Nous avons besoin de consultations et d’un débat public afin de créer un consensus social pour toute nouvelle collecte de données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées ».



« Les citoyens ont le droit de savoir comment leurs données sont utilisées », a déclaré Gavin Freeguard, responsable de la transparence et des données à l'institut de réflexion Institute for Government. « Le gouvernement devrait organiser des débats et des discussions sur l'utilisation appropriée des données en public, avec le public, plutôt que d'envoyer des notes secrètes aux comités du Cabinet ».



Les travaillistes ont déclaré qu'ils se méfiaient de l'urgence et du moment de la demande, sachant que Downing Street se préparait à une confrontation politique autour du Brexit et potentiellement à des élections générales.



Tom Watson, chef adjoint du parti travailliste, a déclaré à BuzzFeed News : « Ces notes de service diffusées devraient déclencher une alarme sérieuse. Comment le profilage des citoyens aide-t-il à la préparation d'un Brexit sans accord ? Pourquoi le gouvernement lui donne-t-il la priorité alors que nous ne sommes plus qu'à six semaines de l'échéance fixée par Boris Johnson pour le Brexit et pourquoi une menace pèse-t-elle sur les ministères qui refusent de se conformer ? »



Watson a ajouté: « Étant donné que Dominic Cummings a mis l’accent sur la science des données dans la campagne Vote Leave, ce besoin urgent de collecte de données volumineuses est extrêmement préoccupant. Nous avons besoin de clarifier immédiatement la manière dont les données des citoyens seront protégées et d’assurer qu’elles ne seront pas utilisées abusivement à des fins politiques ».



Les citoyens britanniques sont à juste titre sceptiques face aux programmes de collecte de données numériques massifs, d'autant plus que, comme le monde entier, ils en ont appris davantage sur la manière dont le Big Data a été utilisé pour manipuler les Britanniques avant le référendum public de 2016 sur l'opportunité de quitter l'UE ou non. Les militants qui voulaient que les électeurs votent « Quitter » ont fait appel à la société de données politiques tombée en disgrâce Cambridge Analytica, mieux connue aux États-Unis pour avoir utilisé abusivement les données de Facebook dans le but de faire élire Donald Trump.



