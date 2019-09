Python Software Foundation annonce qu'elle mettra fin au support de Python 2 à partir du 1er janvier 2020 Et prévient qu'elle n'apportera plus son aide pour tout problème rencontré après cette date 0PARTAGES 3 0 Depuis la sortie de Python 3.0, il est fortement recommandé d’abandonner les versions antérieures du langage de programmation Python au profit de cette dernière version. En mars dernier, Guido van Rossum, le créateur et leader du projet du langage de programmation Python, a annoncé que le support de la version 2.7 de python prendra fin le 1er janvier 2020. Après cette échéance, Python 2.7 ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour, pas même pour des correctifs de sécurité. Bien évidemment, il est toujours possible que des développeurs indépendants fassent un fork de Python 2.7 pour assurer sa continuité. Mais pour Guido van Rossum, il ne faudra plus attendre de sa part et de son équipe des mises à jour ou même des décisions afférentes au développement de Python 2.7. Ce fait n’est pas sans importance, car dans la communauté Python, Guido van Rossum est considéré comme le dictateur bienveillant à vie.



Après l'annonce de Guido van Rossum, il était certait qu'une annonce plus officielle serait faite dans le même sens. Depuis quelques heures, la Python Software Foundation (PSF) a annoncé que le « 1er janvier 2020 serait le jour où elle mettra fin à Python 2. Cela signifie que nous ne l’améliorerons plus après ce jour-là, même si quelqu’un y trouve un problème de sécurité. Vous devriez passer à Python 3 dès que possible », suggère la fondation. Nous rappelons que la Python Software Foundation qui est composée de bénévoles a pour objectif de promouvoir, protéger et faire progresser le langage de programmation Python, ainsi que de soutenir et de faciliter la croissance de la communauté internationale des développeurs Python.



Selon la fondation, cette décision a été prise pour aider les utilisateurs de Python. Pour mieux se faire comprendre, la fondation donne les explications suivantes :



« Nous avons publié Python 2.0 en 2000. Quelques années plus tard, nous avons réalisé que nous devions apporter de grands changements pour améliorer Python. Donc, en 2006, nous avons lancé Python 3.0. Beaucoup de personnes n’ont pas effectué de mise à niveau et nous ne voulions pas leur faire de mal. Ainsi, depuis de nombreuses années, nous avons continué à améliorer et à publier Python 2 et Python 3 ».



« Mais cela rend difficile l’amélioration de Python. Il y a des améliorations que Python 2 ne peut pas gérer. Et nous avons moins de temps pour améliorer et accélérer Python 3. Et si de nombreuses personnes continuent à utiliser Python 2, les volontaires qui utilisent Python pour la création de logiciels en pâtissent. Ils ne peuvent pas utiliser les nouvelles fonctionnalités de Python 3 pour améliorer les outils qu’ils développent ».



« Nous ne voulions pas faire de mal aux utilisateurs de Python 2. Nous avons donc annoncé en 2008 que nous arrêterions Python 2 en 2015 et demandé aux personnes de passer à la version suivante avant cette date. Certains l’ont fait, d’autres pas. Donc, en 2014, nous avons prolongé cette échéance jusqu’en 2020 ». Mais à compter du 1er janvier 2020, la PSF annonce qu'elle mettra fin au support de Python 2.





Pour les personnes qui s’entêteront et continueront à utiliser Python 2 après cette date, la fondation souligne que si elles « rencontrent des problèmes de sécurité catastrophiques dans Python 2 ou des logiciels écrits en Python 2 », les volontaires [de PSF] ne les aideront pas. « Certains de ces problèmes commenceront le 1er janvier. D’autres problèmes s’aggraveront avec le temps », prévient PSF. En continuant à utiliser Python 3, « vous perdrez vos chances d’utiliser de bons outils, car ils ne fonctionneront que sur Python 3, et vous ralentirez les personnes qui dépendent de vous et travaillent avec vous ». Pour les logiciels écrits en Python 2, la PSF recommande de se tourner vers les outils de portage du code Python 2 vers Python 3. Certains développeurs qui sont passés de Python 2 à Python 3 affirment que cela a été la transition la plus facile jamais faite. Il existe une bibliothèque pour aider les développeurs à migrer leur code vers Python 3 et dans presque tous les cas, il est possible d’écrire du code compatible Python 2 et 3, fait remarquer un développeur.



Si par contre vous avez acheté un logiciel tiers déjà écrit en Python 2, il est conseillé de demander au fournisseur s’il dispose d’une assistance pour ce logiciel. Si ce n’est pas le cas, La PSF recommande quelques fournisseurs qui proposent contre rémunération une assistance technique pour Python 2. Nous avons Abilian, ActiveState, Python Academy et Snakedev.



