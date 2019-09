L'équipe principale de FreeBSD met en place un groupe de travail pour explorer la transition de Subversion vers Git L'équipe rencontre-t-elle des difficultés avec Subversion ? 7PARTAGES 13 0 La fondation FreeBSD, qui s’occupe du développement de FreeBSD, a publié récemment son deuxième rapport trimestriel montrant l’évolution du système d’exploitation libre. Dans ce rapport, qui clôture le second trimestre de l’année 2019 pour ses développeurs, la fondation a annoncé que l’équipe principale de développement de FreeBSD a voté oui pour explorer la transition du code source du système d’exploitation de Subversion (SVN) vers Git. Pour cela, l’équipe formera un groupe de travail qui sera dirigé par Ed Maste, directeur de projet au sein de la fondation.



FreeBSD est un système d'exploitation avancé pour les plateformes modernes de type serveur, station de travail et système embarqué. L’OS propose des fonctionnalités réseau avancées, une sécurité poussée et des performances de haut niveau. FreeBSD est utilisé par certains des sites Web les plus visités ainsi que par la plupart des systèmes embarqués orientés réseau et des systèmes de stockage les plus répandus. De nombreux fournisseurs d’appliances virtuelles de haut niveau fondent leurs produits sur le système d’exploitation FreeBSD.



En 2016, cela a même poussé Microsoft





D’après sa documentation, une version allégée de Subversion est déjà installée sur FreeBSD en tant que « svnlite ». La version du port ou du package de Subversion n'est nécessaire que si l'API Python ou Perl est requise ou si une version ultérieure de Subversion est souhaitée. La seule différence par rapport à l'utilisation normale de Subversion est que le nom de la commande est « svnlite ». Cependant, l’équipe principale de développement de FreeBSD a annoncé dans le rapport clôturant les travaux du deuxième trimestre qu’elle envisage de transiter vers Git.



Pourquoi l’équipe a-t-elle choisi de faire cette transition ? Le rapport ne mentionne pas de raison particulière, mais laisse paraître que Git jouera probablement un rôle très important dans le projet FreeBSD. Pour certains, la raison de cette transition est très simple. Ils estiment que Git est de loin un meilleur logiciel de gestion de versions que Subversion, et ce, sur tous les plans. Pour d’autres, Git est soutenu par une grande communauté d’utilisateurs ce qui forme en soi un avantage majeur.



« Je n'ai aucun problème avec Git ou CVS (Current Versions System, un autre système de gestion de version créé en 1990 par CVS Team), mais Subversion combine le pire des deux mondes. Il y a trop de problèmes avec Subversion pour mentionner quelque chose en particulier. C'est un mauvais outil pour presque tous les cas d'utilisation », a déclaré l’un d’eux. En effet, Subversion est un logiciel de gestion de versions, distribué sous licence Apache. Il a été conçu pour remplacer CVS. En 2010, SVN est devenu officiellement un projet de la fondation Apache, prenant le nom d'Apache Subversion.



Ses auteurs s'appuient volontairement sur les mêmes concepts et considèrent que le modèle de CVS est bon. Pour les auteurs de Subversion, CVS dispose déjà d’un modèle très bien conçu donc seule son implémentation est perfectible ou susceptible d’être améliorée. Sur ce fait, certains estiment que partir du modèle de CSV n’a rien apporté aux développeurs de Subversion. « Subversion a été le projet le plus inutile jamais lancé. Ils disaient que CVS était bien fait. Avec ce slogan, vous ne pouvez aller nulle part. Il n'y a aucun moyen de bien faire les CVS », a déclaré l’un d’entre eux.



Git quant à lui, est un système de versionning (système de gestion de version) décentralisé. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. En 2016, Git est devenu le logiciel de gestion de versions le plus populaire et est utilisé par des millions de développeurs. Il existe un dépôt dans lequel tous les changements sont incorporés et qui permet aux utilisateurs d’y télécharger leurs propres copies de travail.



Les utilisateurs disposent également d’un dépôt complet qui comprend l’historique local sans qu’ils aient besoin d’une connexion permanente au réseau. Ainsi, contrairement à Git, Subversion est un système de gestion de versions centralisé et seul le dépôt contient le journal complet des modifications de données, les copies de travail ne contiennent que la version la plus récente. Selon certains, Subversion a voulu se positionner comme un simple système de gestion de versions client-serveur, mais il est passé à côté.



Ils estiment que Mercurial (un autre logiciel de gestion de versions) est encore meilleur que Subversion sur cet aspect. Pour eux, il est logique que FreeBSD, qui est un système d’exploitation parmi les plus utilisés sur les architectures serveur, songe à quitter Subversion. « Git va sans doute leur permettre d’être plus productif et plus compétitif à l’avenir », ont-ils déclaré. Toutefois, notons que l’équipe principale de développement de FreeBSD n’a pas clairement évoqué la raison de cette transition, mais il est certain qu’ils en tirent un avantage.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Quel logiciel de gestion de versions utilisez-vous et pourquoi ?

L'équipe de FreeBSD a-t-elle raison de vouloir migrer de Subversion vers Git selon vous ?



Voir aussi



Microsoft lance sa propre version de FreeBSD, afin d'assurer un support et un SLA d'entreprise à ses clients exécutant l'image de FreeBSD dans Azure



De nouvelles vulnérabilités découvertes sur les systèmes Linux et FreeBSD permettant aux pirates d'avoir un contrôle à distance



Red Hat découvre trois vulnérabilités dans le noyau Linux qui pourraient nuire aux systèmes Linux par une attaque du ping de la mort La fondation FreeBSD, qui s’occupe du développement de FreeBSD, a publié récemment son deuxième rapport trimestriel montrant l’évolution du système d’exploitation libre. Dans ce rapport, qui clôture le second trimestre de l’année 2019 pour ses développeurs, la fondation a annoncé que l’équipe principale de développement de FreeBSD a voté oui pour explorer la transition du code source du système d’exploitation de Subversion (SVN) vers Git. Pour cela, l’équipe formera un groupe de travail qui sera dirigé par Ed Maste, directeur de projet au sein de la fondation.FreeBSD est un système d'exploitation avancé pour les plateformes modernes de type serveur, station de travail et système embarqué. L’OS propose des fonctionnalités réseau avancées, une sécurité poussée et des performances de haut niveau. FreeBSD est utilisé par certains des sites Web les plus visités ainsi que par la plupart des systèmes embarqués orientés réseau et des systèmes de stockage les plus répandus. De nombreux fournisseurs d’appliances virtuelles de haut niveau fondent leurs produits sur le système d’exploitation FreeBSD.En 2016, cela a même poussé Microsoft à faire fonctionner FreeBSD sur Hyper-V, la plateforme de virtualisation pour Azure. Ce qui a permis à l'entreprise d'assurer un support et un SLA d'entreprise à ses clients exécutant l'image de FreeBSD dans Azure. Vieux de 25 ans, le système d’exploitation FreeBSD est actuellement à sa version 12.0 (version de production), avec une version 12.1 en développement. Depuis juillet 2012, FreeBSD utilise Subversion en tant que seul système de contrôle de version pour stocker tout le code source de FreeBSD.D’après sa documentation, une version allégée de Subversion est déjà installée sur FreeBSD en tant que « svnlite ». La version du port ou du package de Subversion n'est nécessaire que si l'API Python ou Perl est requise ou si une version ultérieure de Subversion est souhaitée. La seule différence par rapport à l'utilisation normale de Subversion est que le nom de la commande est « svnlite ». Cependant, l’équipe principale de développement de FreeBSD a annoncé dans le rapport clôturant les travaux du deuxième trimestre qu’elle envisage de transiter vers Git.Pourquoi l’équipe a-t-elle choisi de faire cette transition ? Le rapport ne mentionne pas de raison particulière, mais laisse paraître que Git jouera probablement un rôle très important dans le projet FreeBSD. Pour certains, la raison de cette transition est très simple. Ils estiment que Git est de loin un meilleur logiciel de gestion de versions que Subversion, et ce, sur tous les plans. Pour d’autres, Git est soutenu par une grande communauté d’utilisateurs ce qui forme en soi un avantage majeur.« Je n'ai aucun problème avec Git ou CVS (Current Versions System, un autre système de gestion de version créé en 1990 par CVS Team), mais Subversion combine le pire des deux mondes. Il y a trop de problèmes avec Subversion pour mentionner quelque chose en particulier. C'est un mauvais outil pour presque tous les cas d'utilisation », a déclaré l’un d’eux. En effet, Subversion est un logiciel de gestion de versions, distribué sous licence Apache. Il a été conçu pour remplacer CVS. En 2010, SVN est devenu officiellement un projet de la fondation Apache, prenant le nom d'Apache Subversion.Ses auteurs s'appuient volontairement sur les mêmes concepts et considèrent que le modèle de CVS est bon. Pour les auteurs de Subversion, CVS dispose déjà d’un modèle très bien conçu donc seule son implémentation est perfectible ou susceptible d’être améliorée. Sur ce fait, certains estiment que partir du modèle de CSV n’a rien apporté aux développeurs de Subversion. « Subversion a été le projet le plus inutile jamais lancé. Ils disaient que CVS était bien fait. Avec ce slogan, vous ne pouvez aller nulle part. Il n'y a aucun moyen de bien faire les CVS », a déclaré l’un d’entre eux.Git quant à lui, est un système de versionning (système de gestion de version) décentralisé. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. En 2016, Git est devenu le logiciel de gestion de versions le plus populaire et est utilisé par des millions de développeurs. Il existe un dépôt dans lequel tous les changements sont incorporés et qui permet aux utilisateurs d’y télécharger leurs propres copies de travail.Les utilisateurs disposent également d’un dépôt complet qui comprend l’historique local sans qu’ils aient besoin d’une connexion permanente au réseau. Ainsi, contrairement à Git, Subversion est un système de gestion de versions centralisé et seul le dépôt contient le journal complet des modifications de données, les copies de travail ne contiennent que la version la plus récente. Selon certains, Subversion a voulu se positionner comme un simple système de gestion de versions client-serveur, mais il est passé à côté.Ils estiment que Mercurial (un autre logiciel de gestion de versions) est encore meilleur que Subversion sur cet aspect. Pour eux, il est logique que FreeBSD, qui est un système d’exploitation parmi les plus utilisés sur les architectures serveur, songe à quitter Subversion. « Git va sans doute leur permettre d’être plus productif et plus compétitif à l’avenir », ont-ils déclaré. Toutefois, notons que l’équipe principale de développement de FreeBSD n’a pas clairement évoqué la raison de cette transition, mais il est certain qu’ils en tirent un avantage.Source : FreeBSD Quel est votre avis sur le sujet ?Quel logiciel de gestion de versions utilisez-vous et pourquoi ?L'équipe de FreeBSD a-t-elle raison de vouloir migrer de Subversion vers Git selon vous ?