Palmarès des rédacteurs les plus prolifiques

Palmarès des rédacteurs les plus prolifiques

du premier semestre 2019 sur developpez.com

nos félicitations les plus sincères ;

un trophée concours (des points en plus sur le système de rang) ;

un cadeau offert par nos sponsors pour les trois premiers.

Le premier semestre de l'année 2019 est terminé. Il est temps de reconnaître et récompenser les efforts déployés par les modérateurs du club.J’ai le plaisir de vous annoncer lede ce semestre :Les rédactions prennent en compte la rédaction proprement dite, les traductions, les Q/R de FAQ et la gabarisation des articles.Pour encourager les lauréats et vos futures participations :