Palmarès des uploaders les plus prolifiques Du premier semestre 2019 sur developpez.com 0PARTAGES 16 0 Palmarès des uploaders les plus prolifiques

du premier semestre 2019 sur developpez.com





Le premier semestre de l'année 2019 est terminé. Il est temps de reconnaître et récompenser les efforts déployés par les modérateurs du club.



J’ai le plaisir de vous annoncer le palmarès des uploaders de ce semestre :



pedro18 gvasseur58



Les uploads représentent les outils, logiciels et scripts mis à disposition dans l'application de téléchargement.



Pour encourager les lauréats et vos futures participations :



nos félicitations les plus sincères ;

un trophée concours (des points en plus sur le système de rang) ;

un cadeau offert par nos sponsors pour les trois premiers.



On vous appelle "Huggy les bons tuyaux" ?



Découvrez l'application de téléchargement



Le grand mode d'emploi de Developpez.com. Le premier semestre de l'année 2019 est terminé. Il est temps de reconnaître et récompenser les efforts déployés par les modérateurs du club.J’ai le plaisir de vous annoncer lede ce semestre :Les uploads représentent les outils, logiciels et scripts mis à disposition dans l'application de téléchargement.Pour encourager les lauréats et vos futures participations :