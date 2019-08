Les Américains préfèrent avoir une intoxication alimentaire ou perdre leur carte de crédit Au lieu d'être privés d'internet pendant les vacances 31PARTAGES 5 3 Choses qui feraient des vacances un désastre D’après un sondage, pendant leurs vacances, les Américains préfèrent endurer l’inconfort des intempéries persistantes ou d’une intoxication alimentaire, plutôt que de rester sans internet.



En effet, près de la moitié des répondants (49%) ont déclaré que n’avoir aucun accès à Internet serait un paramètre suffisant pour considérer leurs vacances comme étant catastrophiques (l’étude suggère de penser simplement qu’il n’y a pas de possibilité de diffusion en streaming - musique, films, télévision).



Les bagages perdus (54%), les intoxications alimentaires (47%), les intempéries persistantes (47%) et une carte de crédit perdue (44%) étaient également cités comme des facteurs de vacances catastrophiques.



L'enquête menée auprès de 2 000 Américains et dirigée par OnePoll pour le compte de Roku a révélé qu'Internet était un élément indispensable dans le marketing des sites de location de vacances pour près de trois personnes sur quatre, devant même la climatisation (61%) et la blanchisserie (53%).





Lorsque les répondants ont eu le choix entre avoir Netflix ou de la caféine en voyage, deux Américains sur cinq ont déclaré que le marathon de films / séries (binge-watching, pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant à la suite les épisodes d’une même série) prenait la première place devant leur tasse de café du matin.



L'accès à la télévision est clairement important pour les personnes, en particulier les plus jeunes. Selon l’étude, en moyenne, les enfants vont demander s'ils peuvent regarder la télévision 31 minutes après leur arrivée dans un nouvel endroit. Quatre parents sur dix ont admis que leurs enfants ne dépasseraient même pas la barre des 15 minutes avant de demander à leur père ou à leur mère d'allumer la télévision.



Cependant, en vacances, les adultes sont tout aussi impatients que les enfants, surtout en ce qui concerne cet accès Internet très important. La connectivité est très importante pour les adultes en vacances. Il faut en moyenne 27 minutes avant que quelqu'un demande le mot de passe Wi-Fi, et 42% en demandent dans les 15 premières minutes de leur arrivée.



Le problème ne s’arrête pas là pour ceux qui ont choisi de se connecter et de diffuser du divertissement pendant leurs vacances. Quarante-huit pour cent des répondants ont admis avoir oublié de se déconnecter d'un service de streaming tout en restant dans une location de vacances.





Cinquante-six pour cent d'entre eux n'aiment rien de plus qu'un bon dîner au restaurant, tandis que leurs activités préférées étaient l'exploration de la ville (55%) et la création de liens amicaux autour d'une télévision ou d'un film avec leurs amis ou leur famille (46%).



Même en voyage, les répondants ont tenu à se tenir au courant de leurs émissions préférées. “America’s Got Talent”, “American Ninja Warrior”, “The Bachelorette”, le baseball, “Big Brother”, “Big Little Lies” et “Hollywood Game Night” figurent tous parmi les grands favoris de la télévision estivale.



« Les vacances sont destinées à la détente, à la relaxation et à l’amusement. Nous savons que pour beaucoup de gens, diffuser leurs émissions de télévision et leurs films préférés est le moyen ultime de se détendre lorsqu’ils sont loin », a déclaré Abby Reyes, experte en divertissement en streaming. « Que ce soit un voyage en solo, en famille ou avec des amis, dans une maison / appartement en location ou à l’hôtel, il existe de nombreuses façons de suivre les émissions de télévision estivales à ne pas manquer ou de regarder des films estivaux classiques avec vos proches ».



Choses qui feraient des vacances un désastre :

Bagages perdus 54% Pas d'accès internet 49% Intoxication alimentaire 47% Intempéries constantes 47% Carte de crédit perdue 44% Emplacement incorrect / peu sûr 43% Passeport / CNI perdu(e) 40% Tomber malade (mal de gorge, etc.) 40% La panne du climatiseur 38% Panne de plomberie 38% Réservations perdues 33% Vol manqué / retard 33% Circulation horrible (embouteillages) 33%



Simples plaisirs en vacances :

Bon dîner dehors 56% Exploration de la ville 55% Prendre un verre 49% Regarder la télé / un film 46% Prendre un bon bain 44% Aller tôt au lit 35% Faire des feux de joie 35%

Source :



Et vous ?



Avoir internet dans le lieu où vous irez en vacances est-il important, nécessaire ou accessoire pour vous ?

Lorsque vous utilisez internet en vacances, quelles en sont les raisons principales ?

Cherchez-vous également le mot de passe Wi-Fi peu de temps après votre arrivée ?

Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette tendance selon-vous ?

Au fait, c'est qui "les américains" ? Même en supposant que ce soit les étatsuniens, ça fait quand même un panel assez varié, entre le trader new-yorkais et le redneck des appalaches... D'après mon étude, les humains parlent chinois et mangent du riz 3 fois par jour. 7 0 Et entre avoir des dents en bois ou une jambe en mousse, ils préfèrent quoi ?Au fait, c'est qui "les américains" ? Même en supposant que ce soit les étatsuniens, ça fait quand même un panel assez varié, entre le trader new-yorkais et le redneck des appalaches... D'après mon étude, les humains parlent chinois et mangent du riz 3 fois par jour. Expert confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Neckara Envoyé par Mmmm... si tu es avec tes amis lorsque tu pars seul en vacance... y'a comme un truc qui cloche. 4 0 je m'en fais sur place Expert confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par L'enquête menée auprès de 2 000 Américains et dirigée par OnePoll pour le compte de Roku a révélé qu'Internet était un élément indispensable dans le marketing des sites de location de vacances pour près de trois personnes sur quatre, devant même la climatisation (61%) et la blanchisserie (53%).



Envoyé par Neckara Envoyé par D'un côté je serais compréhensif pour les personnes qui vont en vacance seules (e.g. célibataire), pour lesquelles une soirée sans Internet risque d'être bien chiante.

Et je vais même te révéler un secret tout doucement dans le creux de l'oreille : j'ai connu une époque où internet n'existait pas et quand tu étais avec tes amis, ils te regardaient et t'écoutaient RÉELLEMENT, sans écrans qui détournaient l'attention ! 4 1 Tiens c'est marrant, les conclusions de l'enquête sont positives pour ceux qui l'ont commandé et payélol tu penses sérieusement que l'on se fait chier quand on est célibataire ?Et je vais même te révéler un secret tout doucement dans le creux de l'oreille : j'ai connu une époque où internet n'existait pas et quand tu étais avec tes amis, ils te regardaient et t'écoutaient RÉELLEMENT, sans écrans qui détournaient l'attention ! Expert confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Doksuri Envoyé par c'est quoi ce sondage ??? sans contexte, on ne peut pas repondre



qu'est-ce que j'en ai a faire de perdre mon passeport si je vais en vacances a la campagne a 1h de route (1h est un exemple hein, mais en restant local)

ou alors, la panne du climatiseur si je suis au ski en hivers ....



c'est impossible de repondre correctement sans contexte

Et après, on assiste à une interprétation quelque peu fumeuse, limite malhonnête, très clickbait, en interprétant ça par : « Les Américains préfèrent avoir une intoxication alimentaire ou perdre leur carte de crédit, au lieu d'être privés d'internet pendant les vacances »

D'ailleurs l'article original est beaucoup plus mesuré dans son interprétation.



Envoyé par Jamatronic Envoyé par Une intoxication alimentaire est potentiellement mortelle. Donc c'est objectivement la pire chose de la liste, vacances ou pas. 3 1 Pour commencer, c'est une enquête réalisée par RokuEt après, on assiste à une interprétation quelque peu fumeuse, limite malhonnête, très clickbait, en interprétant ça par : « Les Américains préfèrent avoir une intoxication alimentaire ou perdre leur carte de crédit, au lieu d'être privés d'internet pendant les vacances »D'ailleurs l'article original est beaucoup plus mesuré dans son interprétation.Ouais, comme prendre l'avion, vivre, traverser une rue ou fréquenter des Anti-vax Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par Bubu017 Envoyé par et même sans faire de rencontres, si tu par seul en voyage, ce n'est pas pour rester dans la chambre d'hôtel sur son portable 2 0 Tu peux voyager et visiter, tout en passant tes soirées (après 20h) tranquillement dans ta chambre d'hôtel pour te reposer. Expert éminent sénior https://www.developpez.com



De l'autre, je ne comprends pas les personnes qui vont en vacances à plusieurs (e.g. familles), où les soirées peuvent se faire autours d'un jeu de société. De plus, les vacances ne durent pas non plus des mois, peut-être 1-2 semaine à tout casser. C'est sûr que c'est moins pratique, on ne peut pas consulter ses mails, rechercher sur Internet des attractions touristiques dans le coin, réserver en ligne, etc. Mais il ne faut tout de même pas abuser. 1 0 D'un côté je serais compréhensif pour les personnes qui vont en vacance seules (e.g. célibataire), pour lesquelles une soirée sans Internet risque d'être bien chiante.De l'autre, je ne comprends pas les personnes qui vont en vacances à plusieurs (e.g. familles), où les soirées peuvent se faire autours d'un jeu de société. De plus, les vacances ne durent pas non plus des mois, peut-être 1-2 semaine à tout casser. C'est sûr que c'est moins pratique, on ne peut pas consulter ses mails, rechercher sur Internet des attractions touristiques dans le coin, réserver en ligne, etc. Mais il ne faut tout de même pas abuser. Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par 7gyY9w1ZY6ySRgPeaefZ Envoyé par je m'en fais sur place



Cela va quand même pas mal dépendre de ton caractère intra/extra-verti, ainsi que du type de vacances que tu te fais.



Si tu es dans un gîte avec les propriétaires pas très loin, cela ne devrait effectivement pas être très difficile, mais dans les autres cas, ce n'est pas forcément facile d'initier la première conversation. 1 0 Nan, mais c'est de la triche ça.Cela va quand même pas mal dépendre de ton caractère intra/extra-verti, ainsi que du type de vacances que tu te fais.Si tu es dans un gîte avec les propriétaires pas très loin, cela ne devrait effectivement pas être très difficile, mais dans les autres cas, ce n'est pas forcément facile d'initier la première conversation. Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par Alvaten Envoyé par Ce sondage me fait penser aux questions que l'on peut entendre dans une cour d'école : "tu préfère qu'on te coupe les bars ou qu'on te crève les yeux ?" 3 2 Eh bien, y'a vraiment de l’alcoolisme précoce à l'école. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 1 0 Perso, les pires vacances, c'est si je dois utiliser l'informatique... Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par 7gyY9w1ZY6ySRgPeaefZ Envoyé par lol tu penses sérieusement que l'on se fait chier quand on est célibataire ?

Et je vais même te révéler un secret tout doucement dans le creux de l'oreille : j'ai connu une époque où internet n'existait pas et quand tu étais avec tes amis, ils te regardaient et t'écoutaient RÉELLEMENT, sans écrans qui détournaient l'attention !



Soit tes amis sont imaginaires, soit tu souffres de 2 2 Mmmm... si tu es avec tes amis lorsque tu pars seul en vacance... y'a comme un truc qui cloche.Soit tes amis sont imaginaires, soit tu souffres de TDI , mais dans les deux cas, va falloir penser à se rapprocher d'un professionnel. Poster une réponse Signaler un problème

