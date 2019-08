Verizon vend Tumblr « bien en dessous de » 20 millions de dollars au propriétaire de WordPress Six ans après que Marissa Mayer l'ait acheté pour 1,1 milliard de dollars 34PARTAGES 15 0 Voici le message qu’ont pu lire les utilisateurs de Tumblr de la part du staff :



« Aujourd'hui, le propriétaire de Tumblr, Verizon Media, a annoncé qu'Automattic prévoyait d'acquérir Tumblr. Automattic est la société technologique à l'origine de produits tels que WordPress.com, WooCommerce, Jetpack et Simplenote, des produits qui permettent de connecter les créateurs, les entreprises et les éditeurs aux communautés du monde entier.



« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous joindre à une équipe ayant une mission similaire. Beaucoup d’entre vous connaissent WordPress.com, le produit phare d’Automattic. WordPress.com et Tumblr ont été les premiers pionniers parmi les plateformes de blogging.



« Automattic partage notre vision de construire des communautés passionnées autour d’intérêts partagés et de démocratiser l’édition afin que toute personne ayant une histoire puisse la raconter, en particulier quand elle vient de voix peu entendues et de communautés marginalisées.



« Nous sommes impatients de continuer à créer des produits qui renforcent votre expression personnelle et votre sens de la communauté, ainsi que la construction d'un Internet meilleur et plus inclusif ».



En clair, Verizon a accepté de vendre Tumblr au propriétaire de WordPress, Automattic Inc., pour un montant non divulgué mais qui serait modeste.





Verizon, qui a acquis Tumblr pour la première fois en 2017 après l’achat de Yahoo, a commencé à explorer une vente plus tôt cette année. Selon une source d’Axios, Automattic aurait acheté Tumblr « bien en dessous de » 20 millions de dollars, alors qu’une autre source a placé le prix d’achat sous la barre des 10 millions de dollars, ce qui représente une chute de valeur stupéfiante par rapport aux 1,1 milliard de dollars que Yahoo a payés pour son acquisition en 2013.



Ces données n’ont pas été confirmées par Tumblr ou Verizon. Si elles sont avérées, c’est un énorme coup dur pour le réseau social, dont 200 employés travailleront désormais chez Automattic.



« Tumblr est une marque de renom qui a lancé des mouvements, permis à de vraies identités de s'épanouir et de devenir un foyer pour de nombreuses communautés créatives et fandoms », a déclaré Guru Gowrappan, PDG de Verizon Media, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de ce que l'équipe a accompli et sommes heureux d'avoir trouvé le partenaire idéal dans Automattic, dont l'expertise et les résultats obtenus ouvriront de nouvelles possibilités excitantes à Tumblr et à ses utilisateurs."



, Tumblr a amorcé malgré lui le début de sa chute en annonçant qu’il allait bannir toute forme de nudité sur sa plateforme. Cela concernait aussi bien les images pornographiques que les nus artistiques ou images d’éducation sexuelle.



Une décision qui constituerait un renversement majeur de la politique. Le site contenait depuis longtemps toutes sortes de contenus explicites, et ce manque de censure est en partie la raison de la popularité de Tumblr.



« À compter du 17 décembre 2018, le contenu réservé aux adultes ne sera pas autorisé sur Tumblr, quel que soit votre âge. Vous pouvez en savoir plus sur les types de contenu non autorisés sur Tumblr dans nos Règles de la communauté », prévenait la plateforme.



Lorsque Tumblr a mis en œuvre son interdiction, les résultats ne se sont pas fait attendre. En un mois, le site a perdu près de 17 % de son trafic. En deux mois, un tiers du trafic avait disparu. Les chiffres se sont ensuite stabilisés à ce niveau-là, peut-on constater sur Similar Web.



Et vous ?



Aviez-vous un compte sur Tumblr ?

Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette baisse drastique de popularité ?

Mauvais investissement de Marissa Mayer ?

Le bannissement de la pornographie 11 0 Le bannissement de la pornographie Modérateur https://www.developpez.com ) sont toujours en place, même plus de 6 mois après la mise en place de la censure.

Il n'est pas rare de trouver des blogs, voire, même dans un même post, des images censurées, d'autres non. Celles ne l'étant pas ne laissant pourtant aucun doute !



Et pourtant, aucun remplaçant ne semble avoir émergé pour le remplacer. 1 0 Et le pire c'est que la censure de la nudité se fait par des robots pas du tout intelligents. Ils bannissent des images, on comprend pas pourquoi, alors que d'autres, pourtant explicitement pornographique (je vous fais pas un dessin) sont toujours en place, même plus de 6 mois après la mise en place de la censure.Il n'est pas rare de trouver des blogs, voire, même dans un même post, des images censurées, d'autres non. Celles ne l'étant pas ne laissant pourtant aucun doute !Et pourtant, aucun remplaçant ne semble avoir émergé pour le remplacer. Membre expérimenté https://www.developpez.com Verizon vend Tumblr « bien en dessous de » 20 millions de dollars au propriétaire de WordPress,

six ans après que Marissa Mayer l'ait acheté pour 1,1 milliard de dollars Verizon vend Tumblr « bien en dessous de » 20 millions de dollars au propriétaire de WordPress,six ans après que Marissa Mayer l'ait acheté pour 1,1 milliard de dollars



Psssssssssssssssshit... Une bulle de plus qui se dégonfle!



Vive la nouvelle économie dont le succès est loué à longueur de journée par les média... Vive Tesla qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 700 millions avec plus de 10 milliards de dette cumulée... Vive Uber qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 5 milliard (vous avez bien lu "Milliard" et pas "Million") avec plus de 15 milliards de dette cumulée!



Mince, je suis un vieux c... J'ai toujours cru qu'une entreprise saine est une entreprise qui fait des bénéfices! 2 1 Une entreprise achetée 1,1 milliard revendue 20 millions?Psssssssssssssssshit... Une bulle de plus qui se dégonfle!Vive la nouvelle économie dont le succès est loué à longueur de journée par les média... Vive Tesla qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 700 millions avec plus de 10 milliards de dette cumulée... Vive Uber qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 5 milliard (vous avez bien lu "Milliard" et pas "Million") avec plus de 15 milliards de dette cumulée!Mince, je suis un vieux c... J'ai toujours cru qu'une entreprise saine est une entreprise qui fait des bénéfices! Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com Envoyé par air-dex Envoyé par Je pense que Marissa Mayer avait compris que l'écosystème était très important et voulait que Yahoo! ait de quoi concurrencer ceux de Google et Microsoft. D'où les nombreux rachats à l'époque, avec Tumblr dans le rôle du réseau social. Mais ça n'a pas marché. 1 0 Un écosystème c'est bien, mais on en revient à la question de la vision : pour en faire quoi ? Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par Kulvar Envoyé par Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette baisse drastique de popularité ?

Le bannissement de la pornographie Le bannissement de la pornographie 1 1 C'est comme s'ils bannissaient le porno du jour au lendemain sur Pixiv... Je pense que la plateforme pourrait fermer direct ça serait plus simple. Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com



Sinon, sur le fond, cette nième catastrophe industrielle en termes d'investissement de la part de Yahoo! montre l'importance de la vision dans une entreprise.

Yahoo! n'en avait tout simplement pas, peut-être juste faire du pognon. Et on voit où ça les a mené.



Malgré les reproches que je peux faire à une société comme Apple (et feu Steve Jobs) c'est indéniablement une société avec une vision pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Steve Jobs avait envie de rendre l'informatique simple et élégante à ses utilisateurs (au prix d'un écosystème fermé qui m'a toujours agacé, mais c'est un autre sujet).



Cette idée de vision, on la retrouve dans des sociétés comme Google, Amazon ou Microsoft (n'en déplaise).



Chez Yahoo!, cela a toujours été le néant total, (et pourtant, j'y possède ma messagerie principale, mais trop compliquée à migrer). Le fondateur, Jerry Yang a juste eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Sans vraiment savoir quoi faire de sa pépite sur la durée.



Je pense malgré tout que Tumblr devrait continuer à exister, sur des niches communautaires, puisqu'il semblerait que ce soit cela qui ait fait son succès, mais c'est aussi ce positionnement qui par essence l'interdit d'être aussi mainstream que Facebook, par exemple. 0 0 N'ayant jamais bien compris la différence (voire l'utilité) de cette plateforme par rapport à d'autres, je ne m'y suis jamais essayé. Et ça ne risque pas de changer.Sinon, sur le fond, cette nième catastrophe industrielle en termes d'investissement de la part de Yahoo! montre l'importance de la vision dans une entreprise.Yahoo! n'en avait tout simplement pas, peut-être juste faire du pognon. Et on voit où ça les a mené.Malgré les reproches que je peux faire à une société comme Apple (et feu Steve Jobs) c'est indéniablement une société avec une vision pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Steve Jobs avait envie de rendre l'informatique simple et élégante à ses utilisateurs (au prix d'un écosystème fermé qui m'a toujours agacé, mais c'est un autre sujet).Cette idée de vision, on la retrouve dans des sociétés comme Google, Amazon ou Microsoft (n'en déplaise).Chez Yahoo!, cela a toujours été le néant total, (et pourtant, j'y possède ma messagerie principale, mais trop compliquée à migrer). Le fondateur, Jerry Yang a juste eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Sans vraiment savoir quoi faire de sa pépite sur la durée.Je pense malgré tout que Tumblr devrait continuer à exister, sur des niches communautaires, puisqu'il semblerait que ce soit cela qui ait fait son succès, mais c'est aussi ce positionnement qui par essence l'interdit d'être aussi mainstream que Facebook, par exemple. Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par Kulvar Envoyé par Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette baisse drastique de popularité ?

Le bannissement de la pornographie Le bannissement de la pornographie



Envoyé par yahiko Envoyé par N'ayant jamais bien compris la différence (voire l'utilité) de cette plateforme par rapport à d'autres, je ne m'y suis jamais essayé. Et ça ne risque pas de changer.



Sinon, sur le fond, cette nième catastrophe industrielle en termes d'investissement de la part de Yahoo! montre l'importance de la vision dans une entreprise.

Yahoo! n'en avait tout simplement pas, peut-être juste faire du pognon. Et on voit où ça les a mené.



Malgré les reproches que je peux faire à une société comme Apple (et feu Steve Jobs) c'est indéniablement une société avec une vision pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Steve Jobs avait envie de rendre l'informatique simple et élégante à ses utilisateurs (au prix d'un écosystème fermé qui m'a toujours agacé, mais c'est un autre sujet).



Cette idée de vision, on la retrouve dans des sociétés comme Google, Amazon ou Microsoft (n'en déplaise).



Chez Yahoo!, cela a toujours été le néant total, (et pourtant, j'y possède ma messagerie principale, mais trop compliquée à migrer). Le fondateur, Jerry Yang a juste eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Sans vraiment savoir quoi faire de sa pépite sur la durée.



Je pense malgré tout que Tumblr devrait continuer à exister, sur des niches communautaires, puisqu'il semblerait que ce soit cela qui ait fait son succès, mais c'est aussi ce positionnement qui par essence l'interdit d'être aussi mainstream que Facebook, par exemple. 0 0 On est d'ailleurs passé à deux doigts (honni soit qui mal y pense) d'un rachat de Tumblr par Pornhub, ce qui aurait été un comble : https://www.journaldugeek.com/2019/0...cheter-tumblr/ Je pense que Marissa Mayer avait compris que l'écosystème était très important et voulait que Yahoo! ait de quoi concurrencer ceux de Google et Microsoft. D'où les nombreux rachats à l'époque, avec Tumblr dans le rôle du réseau social. Mais ça n'a pas marché. Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par yahiko Envoyé par Un écosystème c'est bien, mais on en revient à la question de la vision : pour en faire quoi ? 0 0 La même chose que Google et Microsoft, enfin j'imagine : un écosystème de services qui te rapporte de la donnée personnelle et donc de l'argent en masse (publicités ciblées tout ça tout ça...). Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Anselme45 Envoyé par



Psssssssssssssssshit... Une bulle de plus qui se dégonfle!



Vive la nouvelle économie dont le succès est loué à longueur de journée par les média... Vive Tesla qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 700 millions avec plus de 10 milliards de dette cumulée... Vive Uber qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 5 milliard (vous avez bien lu "Milliard" et pas "Million") avec plus de 15 milliards de dette cumulée!



Mince, je suis un vieux c... J'ai toujours cru qu'une entreprise saine est une entreprise qui fait des bénéfices! Une entreprise achetée 1,1 milliard revendue 20 millions?Psssssssssssssssshit... Une bulle de plus qui se dégonfle!Vive la nouvelle économie dont le succès est loué à longueur de journée par les média... Vive Tesla qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 700 millions avec plus de 10 milliards de dette cumulée... Vive Uber qui a annoncé pour le 2ème trimestre 2019 une perte de 5 milliard (vous avez bien lu "Milliard" et pas "Million") avec plus de 15 milliards de dette cumulée!Mince, je suis un vieux c... J'ai toujours cru qu'une entreprise saine est une entreprise qui fait des bénéfices! 0 1 Les anciens proprio savaient comment tripoter leurs stats. Ils avaient gonflé achalandage de leur site en comptabilisant l’achalande de site qu'ils achetaient. Les sites qui invitent avec des trucs comme: Les voitures les plus moches de l'histoire. Et qui vous présente une seule image par pages. Le modèle d'affaire de ces sites est de créer suffisamment d'achalandage ppour qu'une compagnie leur offre de les acheter, justement pour gonfler leur stats. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par air-dex Envoyé par La même chose que Google et Microsoft, enfin j'imagine : un écosystème de services qui te rapporte de la donnée personnelle et donc de l'argent en masse (publicités ciblées tout ça tout ça...).



Pourquoi pensez-vous que les médias traditionnelles sont autant anti-Trump? Avec Obama, les États-Unis ont manqué de bombes. Maintenant, ils manquent de guerres. 0 3 Les médias sont des outils de manipulation de masse. La publicité, ce n'est qu'un bonus. Si ce n'était pas le cas, les actionnaires de CNN seraient en train de péter les plombs. Ce n'est pas avec le secteur de la communication que le 10% d’enrichie constamment. Mais par un état de crise perpétuel. L'armement est un placement sûr quand on est en mesure de démarrer des guerres à volonté.Pourquoi pensez-vous que les médias traditionnelles sont autant anti-Trump? Avec Obama, les États-Unis ont manqué de bombes. Maintenant, ils manquent de guerres. Poster une réponse Signaler un problème

