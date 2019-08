la prise en charge du format de document PDF/A-2 standard ;

la possibilité de choisir dans une palette les couleurs par défaut des diagrammes : Menu Outils > Options > Diagrammes > Couleurs par défaut ;

le caviardage : une fonctionnalité qui permet de créer un PDF débarrassé des données sensibles en les écrasant par de gros pavés noirs (le fichier PDF produit ne contient pas les données expurgées et le texte restant n’est pas sélectionnable étant donné que c’est une image).

Après la sortie de LibreOffice 6.2 en février dernier, c’est au tour de la version 6.3 de l’alternative open source à Microsoft Office de faire son apparition. The Document Foundation (TDF), l’entité en charge du développement du projet, a récemment confirmé la disponibilité de LibreOffice 6.3.0 pour GNU/Linux, macOS et Windows. Cette version est pressentie comme la première version de la nouvelle branche 6.3.Outre l’amélioration des performances, l’augmentation du nombre de fonctionnalités intégrées et la correction de certains bogues, elle se caractérise par « une interopérabilité accrue avec des formats de documents propriétaires », notamment ceux de la suite bureautique Office de Microsoft, l’ajout du support du format PDF/A-2 standard et la suppression des builds Linux 32 bits (la compatibilité 32 bits demeure, mais TDF ne produira plus de paquets Linux 32 bits).L’interopérabilité avec les formats de fichiers propriétaires de Microsoft Office a été améliorée dans plusieurs domaines avec le support de l’exportation de modèles de documents DOTX et de feuilles de calcul XLSX, ainsi que l’importation de graphiques à partir des formes de groupes DOCX drawingML, l’importation / exportation de SmartArt à partir de fichiers PPTX, et l’édition dans PowerPoint.Sous Windows, un mode console approprié a été ajouté, avec un meilleur rendu et des codes d’erreur. Cela devrait faciliter l’utilisation de LibreOffice pour effectuer des opérations par lots telles que l’impression ou la conversion de nombreux documents.LibreOffice 6.3.0 inclut la version compacte à onglets de la Métabarre (appelée aussi NotebookBar) pour ses applications intégrées Writer, Calc, Impress et Draw. Les performances sur Writer ont été améliorées, notamment pour la prise en charge de différents signets, tableaux et polices intégrés au sein des fichiers texte. Du côté de Calc, les optimisations apportées permettraient l’enregistrement plus rapide de feuilles de calcul sous forme de fichiers XLS, le chargement et le rendu plus rapides des fichiers Calc avec la fonction RECHERCHEV ainsi que la prise en charge de grandes feuilles de calcul ODS/ XLSX. Calc propose également un nouveau gadget déroulant au niveau de la barre de formule permettant d’accéder aisément aux fonctionnalités les plus fréquemment sollicitées.Parmi les autres nouveautés introduites dans LibreOffice 6.3.0, on peut citer (liste non exhaustive) :Sur LibreOffice 6.3.0, les fonds de page recouvrent désormais la page entière et non plus seulement l’espace entre les marges et les Persona de Firefox ont été supprimés (cette fonctionnalité dépendait d’une API de Mozilla et de ses serveurs pour télécharger les Persona. Elle devrait entièrement être refaite en interne).Comme l’a souligné TDF sur son site Web, cette nouvelle version de LibreOffice s’adresse davantage aux utilisateurs expérimentés (« power users »). Les autres utilisateurs — particuliers ou entreprises — qui ont besoin d’un logiciel plus mature et stable idéal pour les environnements de production et les déploiements de classe d’entreprise devraient privilégier LibreOffice 6.2.5.Source : Notes de publication Qu’en pensez-vous ?Êtes-vous un utilisateur de LibreOffice ? Si oui, comment le trouvez-vous comparé à d’autres logiciels tels que OpenOffice ?Voyez-vous LibreOffice comme une bonne alternative à la suite Office de Microsoft ou recommanderiez-vous un autre logiciel ?