Un expert canadien en bitcoin réussit à arnaquer un escroc Et donne l'argent à une organisation caritative 136PARTAGES 12 1 Ces dernières années, les escroqueries financières surtout en matière de cryptomonnaie, se font de plus en plus fréquentes et ces escrocs ne cessent d’inventer de nouveaux stratagèmes pour tromper la vigilance de leurs victimes. La résolution de ces crimes par la police est assez difficile en raison du fait que très souvent, les transactions sont internationales et la plupart du temps, ces escrocs prennent pour cible, les personnes âgées. Mais il se trouve que récemment, l’un de ces escrocs, s’est attaqué à la mauvaise personne et a lui-même été la victime de sa propre escroquerie.



Ben Perrin est un YouTubeur canadien qui dirige une chaîne éducative sur les cryptomonnaies. Il déclare avoir reçu dans sa messagerie Instagram, un message dans lequel on lui proposait un stratagème d'investissement censé doubler son investissement en bitcoin toutes les 24 heures. En tant qu’expert, il a tout de suite flairé l’arnaque, mais a tout de même décidé de s’amuser un peu : « J'ai déjà eu affaire à beaucoup de ces gens, ils font des affirmations ridicules et dans le cas présent, ils me garantissaient un doublement en 24 heures de mon investissement en bitcoin et disaient que si je leur envoyais juste quelques bitcoins, je pourrais commencer à recevoir des retours. Alors, j'ai joué et fait semblant d'être un novice, ne comprenant pas ce qui se passait. »



Extrait de la conversation entre Perrin et l'escroc



Perrin a simulé une déclaration de portefeuille bitcoin et a fait croire à l’escroc qu'il avait déjà reçu une meilleure offre de quelqu'un d'autre. Il lui a fait croire qu’il serait d’accord pour investir jusqu’à 20000 dollars, mais qu’avant cela, il voulait s’assurer que tout était légitime. Il a donc demandé à l’escroc comme preuve de bonne foi, de lui envoyer 100 dollars en lui garantissant qu’il les lui rendrait. Loin de se douter de ce qui se passait, l’escroc a décidé d’envoyer 50 dollars et ce n’est qu’après cela que Perrin a arrêté de jouer, il a appelé l’escroc et lui a fait savoir que cet argent a été transféré à une organisation qui aide les habitants du Venezuela à acheter de la nourriture avec de la monnaie numérique.



Ceci est un cas typique de l’arnaqueur qui se fait lui-même arnaqué. Bien que l'argent récolté par Perrin ait servi une noble cause, certains estiment qu’il s’agit tout de même d’une arnaque de sa part et que malgré tout, il devrait être puni pour cela. Pendant ce temps, d’autres voient en lui, une sorte de vengeur pour toutes les victimes de ces cas d’escroquerie, mais il a lui-même fait savoir qu’il ne pouvait pas consacrer tout son temps à ce genre d’activités. Il recommande à toute personne désirant se lancer dans les cryptomonnaies, de bien se renseigner sur leur fonctionnement et surtout de toujours faire preuve de prudence.



Source : CBC



Et vous ?



Pensez-vous également que Perrin mérite d’être puni ?

Auriez-vous agi autrement à la place de Perrin ?



Voir aussi :



Les pirates ont volé plus de 40 millions de dollars en Bitcoin chez Binance, Au cours d'une cyberattaque qui a permis le retrait de 7000 BTC

Arnaque sur le réseau Ethereum en marge de l'introduction de nouveaux hard forks : Les cas de Ethereum Nowa et ETCV

La police coréenne a utilisé l'intelligence artificielle pour localiser et arrêter les fraudeurs D'un système de Ponzi Ces dernières années, les escroqueries financières surtout en matière de cryptomonnaie, se font de plus en plus fréquentes et ces escrocs ne cessent d’inventer de nouveaux stratagèmes pour tromper la vigilance de leurs victimes. La résolution de ces crimes par la police est assez difficile en raison du fait que très souvent, les transactions sont internationales et la plupart du temps, ces escrocs prennent pour cible, les personnes âgées. Mais il se trouve que récemment, l’un de ces escrocs, s’est attaqué à la mauvaise personne et a lui-même été la victime de sa propre escroquerie.Ben Perrin est un YouTubeur canadien qui dirige une chaîne éducative sur les cryptomonnaies. Il déclare avoir reçu dans sa messagerie Instagram, un message dans lequel on lui proposait un stratagème d'investissement censé doubler son investissement en bitcoin toutes les 24 heures. En tant qu’expert, il a tout de suite flairé l’arnaque, mais a tout de même décidé de s’amuser un peu : « J'ai déjà eu affaire à beaucoup de ces gens, ils font des affirmations ridicules et dans le cas présent, ils me garantissaient un doublement en 24 heures de mon investissement en bitcoin et disaient que si je leur envoyais juste quelques bitcoins, je pourrais commencer à recevoir des retours. Alors, j'ai joué et fait semblant d'être un novice, ne comprenant pas ce qui se passait. »Perrin a simulé une déclaration de portefeuille bitcoin et a fait croire à l’escroc qu'il avait déjà reçu une meilleure offre de quelqu'un d'autre. Il lui a fait croire qu’il serait d’accord pour investir jusqu’à 20000 dollars, mais qu’avant cela, il voulait s’assurer que tout était légitime. Il a donc demandé à l’escroc comme preuve de bonne foi, de lui envoyer 100 dollars en lui garantissant qu’il les lui rendrait. Loin de se douter de ce qui se passait, l’escroc a décidé d’envoyer 50 dollars et ce n’est qu’après cela que Perrin a arrêté de jouer, il a appelé l’escroc et lui a fait savoir que cet argent a été transféré à une organisation qui aide les habitants du Venezuela à acheter de la nourriture avec de la monnaie numérique.Ceci est un cas typique de l’arnaqueur qui se fait lui-même arnaqué. Bien que l'argent récolté par Perrin ait servi une noble cause, certains estiment qu’il s’agit tout de même d’une arnaque de sa part et que malgré tout, il devrait être puni pour cela. Pendant ce temps, d’autres voient en lui, une sorte de vengeur pour toutes les victimes de ces cas d’escroquerie, mais il a lui-même fait savoir qu’il ne pouvait pas consacrer tout son temps à ce genre d’activités. Il recommande à toute personne désirant se lancer dans les cryptomonnaies, de bien se renseigner sur leur fonctionnement et surtout de toujours faire preuve de prudence.Source : CBCPensez-vous également que Perrin mérite d’être puni ?Auriez-vous agi autrement à la place de Perrin ?