Les jeux vidéo violents sont-ils la cause de la fusillade de masse à El Paso aux USA ? Non Selon une étude 12PARTAGES 12 0 Aux États-Unis, une nouvelle fusillade remet sur le tapis le débat sur le lien potentiel entre les jeux vidéo violents et les violences commises par les adolescents dans la vie réelle. Un peu de temps avant la fusillade qui a eu lieu ce samedi 3 août à El Paso au Texas, où plusieurs personnes sont mortes, le manifeste du tireur présumé aurait été annoncé sur le forum 8chan. L’acte qui consistait à massacrer des innocents aurait été gamifié. Autrement dit, ses actions seraient en rapport avec un défi entre les utilisateurs du forum qui consiste à battre le record du nombre de morts d’une précédente fusillade : la fusillade de Christchurch en mars 2019.



8chan, également appelé Infinitechan ou Infinitychan (parfois écrit ∞chan), est un site américain d'imageboards créés par les utilisateurs. Il est lancé en 2013 par Fredrick Brennan, un ancien utilisateur de 4chan aussi connu sous le surnom de « hotwheels ». 8chan gagne en popularité en 2014 pendant l'affaire du Gamergate (mouvement lié au problème de la déontologie du journalisme, de la censure et de la politisation du jeu vidéo). Le site fait polémique du fait de l'existence de boards dédiés au viol d'enfants ou à la pédopornographie et de manifestes racistes posées par des terroristes d'extrême droite.



Selon les analystes, c’est la troisième fois en six mois qu’un membre de ce forum est lié à une tuerie de masse. La fusillade s’apparenterait à un défi entre plusieurs membres de ce forum qui ont suivi et débattu de près les événements de la fusillade survenue en mars 2019 dans une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Selon un rapport cité sur l’affaire, le manifeste du tireur d’El Paso et son poste précédent montrent sa radicalisation et se tournent vers le suprématisme blanc, le manifeste du tireur de Christchurch et la vidéo de son massacre. Ces éléments jouent probablement un rôle déterminant dans son éventuelle attaque.



Ainsi, les principaux points à retenir de la fusillade d’El Paso sont doubles : le conseil d'administration de 8chan continuerait de radicaliser délibérément les tireurs de masse et l'acte consistant à massacrer des innocents aurait été gamifié. Selon le rapport, ce second point est clairement illustré par certains des commentaires trouvés en ligne à la suite de la fusillade. Depuis la fusillade de Christchurch, les utilisateurs de 8chans ont commenté régulièrement le nombre élevé de corps laissés par le tireur et ont fait référence à leur désir de « battre son meilleur score ».





Le rapport a établi à ce stade que la seule innovation réelle que 8chan ait apportée au terrorisme mondial, c’est la ludification de la violence de masse. Les différentes références aux « meilleurs scores » le montrent. L’auteur du massacre de Christchurch a filmé la fusillade à l'aide d'une caméra pour casque, ce qui donnait à la fusillade une apparence presque identique à celle d'un jeu vidéo « First Person Shooter ». C'était un choix conscient, de même que sa décision de choisir une bande sonore qui divertirait et inspirerait les téléspectateurs.



Les jeux vidéo sont-ils en cause dans les cas de fusillade de masse ?



Apparemment, les jeux vidéo violents n’ont aucune influence sur ceux qui commettent ces actes. Dans l’industrie des jeux, beaucoup estiment que les jeux vidéo violents ont souvent été le bouc émissaire d'actes de violence dans le monde réel. Pour ces derniers, il est difficile d'ignorer le fait que les jeux vidéo sont populaires dans le monde entier, mais les fusillades de masse ne sont pas courantes à tous les endroits. Ajouter à cela, plusieurs études sont contre le fait que ces violences sont causées par les jeux vidéo violents et plusieurs scientifiques et universitaires s’accordent à dire que les jeux vidéo violents ne provoquent pas de fusillade de masse.



« Les crimes violents ont diminué dans notre pays au moment même où la popularité des jeux vidéo gagnait du terrain. D'autres sociétés, dans lesquelles les jeux vidéo sont joués avec autant d'avidité ne font pas face aux niveaux tragiques de violence comme aux États-Unis », a déclaré la Entertainment Software Association (ESA) dans un communiqué. L’ESA a ajouté que, étude après étude, il a été établi qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les jeux vidéo et la violence dans le monde réel. Le New York Times (NYT) a rappelé qu’en 2011, la Cour suprême avait rejeté l'affirmation selon laquelle les jeux vidéo violents promouvaient la violence dans la vie réelle.



D’un autre côté, une étude menée en février 2019 par des chercheurs de l’université d’Oxford n’a trouvé aucun lien entre les jeux vidéo violents et l'augmentation de l'agressivité chez les adolescents. Cette



Un an auparavant, une étude publiée dans la revue Nature avait



« Nous croyons que ce manifeste provient du tireur. Ce manifeste où il parle de la réalisation de son fantasme de super soldat sur Call of Duty. Nous savons que l'industrie du jeu vidéo est plus importante que l'industrie du film et de la musique réunies », a-t-il déclaré. Pour l’heure, selon le New York Times, Fredrick Brennan, le fondateur du forum 8chan a appelé ce week-end à fermer le site pour éviter que d’autres utilisateurs actuels du site ne s’adonnent à ces types de violences.



Source : Axios



Et vous ?



Cette étude est-elle pertinente ou pas ?

Quel est votre avis sur le sujet ?

Selon vous, y a-t-il un lien entre violence et jeux vidéo violent ?



Voir aussi



Aucun lien entre les jeux vidéo violents et l'augmentation de l'agressivité chez les adolescents, selon des chercheurs de l'Université d'Oxford



Jouer à des jeux vidéo violents de façon quotidienne n'entraîne aucun changement de comportement, conclut une nouvelle étude



Un gamer vaincu déclenche une fusillade lors d'un tournoi, laisse des personnes sur le carreau et relance le débat sur la dangerosité des jeux vidéo Aux États-Unis, une nouvelle fusillade remet sur le tapis le débat sur le lien potentiel entre les jeux vidéo violents et les violences commises par les adolescents dans la vie réelle. Un peu de temps avant la fusillade qui a eu lieu ce samedi 3 août à El Paso au Texas, où plusieurs personnes sont mortes, le manifeste du tireur présumé aurait été annoncé sur le forum 8chan. L’acte qui consistait à massacrer des innocents aurait été gamifié. Autrement dit, ses actions seraient en rapport avec un défi entre les utilisateurs du forum qui consiste à battre le record du nombre de morts d’une précédente fusillade : la fusillade de Christchurch en mars 2019.8chan, également appelé Infinitechan ou Infinitychan (parfois écrit ∞chan), est un site américain d'imageboards créés par les utilisateurs. Il est lancé en 2013 par Fredrick Brennan, un ancien utilisateur de 4chan aussi connu sous le surnom de « hotwheels ». 8chan gagne en popularité en 2014 pendant l'affaire du Gamergate (mouvement lié au problème de la déontologie du journalisme, de la censure et de la politisation du jeu vidéo). Le site fait polémique du fait de l'existence de boards dédiés au viol d'enfants ou à la pédopornographie et de manifestes racistes posées par des terroristes d'extrême droite.Selon les analystes, c’est la troisième fois en six mois qu’un membre de ce forum est lié à une tuerie de masse. La fusillade s’apparenterait à un défi entre plusieurs membres de ce forum qui ont suivi et débattu de près les événements de la fusillade survenue en mars 2019 dans une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Selon un rapport cité sur l’affaire, le manifeste du tireur d’El Paso et son poste précédent montrent sa radicalisation et se tournent vers le suprématisme blanc, le manifeste du tireur de Christchurch et la vidéo de son massacre. Ces éléments jouent probablement un rôle déterminant dans son éventuelle attaque.Ainsi, les principaux points à retenir de la fusillade d’El Paso sont doubles : le conseil d'administration de 8chan continuerait de radicaliser délibérément les tireurs de masse et l'acte consistant à massacrer des innocents aurait été gamifié. Selon le rapport, ce second point est clairement illustré par certains des commentaires trouvés en ligne à la suite de la fusillade. Depuis la fusillade de Christchurch, les utilisateurs de 8chans ont commenté régulièrement le nombre élevé de corps laissés par le tireur et ont fait référence à leur désir de « battre son meilleur score ».Le rapport a établi à ce stade que la seule innovation réelle que 8chan ait apportée au terrorisme mondial, c’est la ludification de la violence de masse. Les différentes références aux « meilleurs scores » le montrent. L’auteur du massacre de Christchurch a filmé la fusillade à l'aide d'une caméra pour casque, ce qui donnait à la fusillade une apparence presque identique à celle d'un jeu vidéo « First Person Shooter ». C'était un choix conscient, de même que sa décision de choisir une bande sonore qui divertirait et inspirerait les téléspectateurs.Apparemment, les jeux vidéo violents n’ont aucune influence sur ceux qui commettent ces actes. Dans l’industrie des jeux, beaucoup estiment que les jeux vidéo violents ont souvent été le bouc émissaire d'actes de violence dans le monde réel. Pour ces derniers, il est difficile d'ignorer le fait que les jeux vidéo sont populaires dans le monde entier, mais les fusillades de masse ne sont pas courantes à tous les endroits. Ajouter à cela, plusieurs études sont contre le fait que ces violences sont causées par les jeux vidéo violents et plusieurs scientifiques et universitaires s’accordent à dire que les jeux vidéo violents ne provoquent pas de fusillade de masse.« Les crimes violents ont diminué dans notre pays au moment même où la popularité des jeux vidéo gagnait du terrain. D'autres sociétés, dans lesquelles les jeux vidéo sont joués avec autant d'avidité ne font pas face aux niveaux tragiques de violence comme aux États-Unis », a déclaré la Entertainment Software Association (ESA) dans un communiqué. L’ESA a ajouté que, étude après étude, il a été établi qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les jeux vidéo et la violence dans le monde réel. Le New York Times (NYT) a rappelé qu’en 2011, la Cour suprême avait rejeté l'affirmation selon laquelle les jeux vidéo violents promouvaient la violence dans la vie réelle.D’un autre côté, une étude menée en février 2019 par des chercheurs de l’université d’Oxford n’a trouvé aucun lien entre les jeux vidéo violents et l'augmentation de l'agressivité chez les adolescents. Cette étude est décrite par l'Université d'Oxford comme « l'une des plus définitives à ce jour ». Elle a conclu que les adolescents qui jouent à des jeux vidéo violents ne seraient pas plus sujets à des comportements agressifs dans le monde réel que leurs pairs non joueurs. Ainsi, pour ces chercheurs, certains résultats précédents qui ont conclu à l’existence des effets négatifs auraient été exagérés.Un an auparavant, une étude publiée dans la revue Nature avait spécifié que le fait de jouer à des jeux vidéo violents de façon quotidienne n'entraîne aucun changement de comportement. Cependant, Dan Patrick, le lieutenant-gouverneur du Texas s’est lancé dimanche dans une tirade au sujet des jeux vidéo en réponse aux tirs de masse à El Paso et à Dayton ce week-end. Dans une interview accordée à Fox & Friends, Patrick a fait le deuil des morts avant de s’exprimer pour affirmer que les jeux vidéo étaient la cause fondamentale des tirs, allant même jusqu’à demander que des mesures fédérales soient prises contre l’industrie du jeu vidéo.« Nous croyons que ce manifeste provient du tireur. Ce manifeste où il parle de la réalisation de son fantasme de super soldat sur Call of Duty. Nous savons que l'industrie du jeu vidéo est plus importante que l'industrie du film et de la musique réunies », a-t-il déclaré. Pour l’heure, selon le New York Times, Fredrick Brennan, le fondateur du forum 8chan a appelé ce week-end à fermer le site pour éviter que d’autres utilisateurs actuels du site ne s’adonnent à ces types de violences.Source : AxiosCette étude est-elle pertinente ou pas ?Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, y a-t-il un lien entre violence et jeux vidéo violent ?