Amazon France compte répercuter la « taxe Gafa » sur ses tarifs aux entreprises françaises Qui utilisent sa plateforme de vente en ligne 36PARTAGES 11 0 L'Assemblée nationale a adopté le 4 juillet passé, par 34 voix pour et 13 abstentions, sans aucun vote contre, le projet de loi visant à instaurer une taxe sur les grandes enseignes du numérique. Voté en première lecture au Palais Bourbon, puis au Sénat au printemps dans des versions différentes, le texte a fait l'objet fin juin d'un compromis en commission mixte paritaire. Seulement, Donald Trump et les entreprises américaines n’ont pas apprécié cette nouvelle taxe et chacun le témoigne à sa façon. Trump s’en est pris au vin français il y a quelques jours et Amazon, pour sa part, vient de rééquilibrer ses tarifs en fonction de la taxe.



La taxe Gafa a été définitivement adoptée le 11 juillet dernier par le Sénat français. Elle crée une imposition des grandes entreprises du secteur technologiques non pas sur le bénéfice, souvent consolidé dans des pays à très faible fiscalité comme l'Irlande, mais sur le chiffre d'affaires, en attendant une harmonisation des règles au niveau de



Ce jeudi, la filiale française de la société américaine Amazon a présenté sur son site Web une mise à jour de son barème de frais de vente sur Amazon. La filiale française du géant du commerce en ligne Amazon a confirmé jeudi à l'AFP son intention de répercuter la taxe dite « Gafa » sur les tarifs des services qui sont proposés aux entreprises françaises utilisant sa plateforme de vente en ligne. Le groupe a d'ores et déjà commencé à en informer les vendeurs qui utilisent « Amazon marketplace » et ces derniers ont très vite fait de saisir les réseaux sociaux et les sites communautaires pour se plaindre.



Le groupe leur a annoncé une hausse de ses commissions de quelques dixièmes de pourcentage en fonction des services utilisés par les vendeurs. Le géant américain de la vente en ligne l'a annoncé bien avant que la loi sur la taxe ne soit promulguée en France. Il faut dire qu'Amazon a su trouver le timing parfait pour faire cette mise en scène, car cela risque de plonger les autorités françaises dans de profondes réflexions. En effet, si la loi sur la taxe Gafa venait à être promulguée, elle va peser uniquement sur les entreprises françaises qui utilisent Amazon comme espace de vente. Amazon vient donc d'ajouter 3 % de frais de vente pour les vendeurs.





« À la suite de l’instauration en France d’une nouvelle taxe sur les services numériques au taux de 3 %, nous souhaitons vous informer que nous serons contraints d’ajuster les taux de nos frais de vente sur Amazon.fr pour refléter ce coût supplémentaire. À compter du 1er octobre 2019, le montant des frais de vente que vous payez pour les ventes effectuées sur Amazon.fr augmentera de 3 % à compter du 1er octobre 2019 », a annoncé la société sur son site officiel ce jeudi.



On peut dire qu’il s’agit là d’une contre-attaque pour le moins inattendue des autorités françaises. L’entreprise a été claire sur ses intentions : elle n’est pas en mesure d’absorber une taxe supplémentaire. Interrogée par l’AFP sur ses réelles motivations, la société a déclaré qu’elle opère dans le secteur très concurrentiel et à faible marge du commerce de détail. « Ainsi, du fait que nous investissons massivement dans la création d'outils et de services destinés à nos clients et à nos partenaires vendeurs, nous ne sommes pas en mesure d'absorber une taxe supplémentaire assise sur le chiffre d'affaires », s’est justifiée l’entreprise.



Néanmoins, l’entreprise reconnaît que cela pourrait mettre les petites entreprises françaises en position de désavantage concurrentiel par rapport à leurs homologues d'autres pays. Cela dit, cette répercussion initiée par Amazon va continuer à descendre plus bas dans la chaîne jusqu’à atteindre les consommateurs finaux, en passant par les petits vendeurs. En effet, la tentation sera très forte pour des petites entreprises touchées par cette augmentation de répercuter ces frais sur le prix de leurs produits, et donc sur les acheteurs. Finalement, Amazon a déjoué la taxe qui est désormais directement dirigée contre les Français.



Cela frustre énormément plus d’un sur la toile. Sur son compte Twitter, Attac France a qualifié cette attitude d’Amazon France de "minable". « C’est une attitude minable d'Amazon France qui vient d'annoncer à ses partenaires de vente une augmentation de sa commission d'une valeur de 3 % pour compenser la taxe Gafa. En bref, ce n'est pas Amazon qui paiera cela, mais juste un supplément d’impôt. Ce sera ses partenaires », a déclaré Attac France. Plusieurs autres de ces vendeurs ont aussi donné leurs avis, notamment en signalant cette décision d'Amazon à des représentants politiques ou militants.



Il reste à savoir si Amazon répercutera aussi le coût de cette nouvelle taxe aux produits que la société vend elle-même, en augmentant ses propres prix de 3 %. Amazon a déclaré qu’il avait déjà averti les autorités françaises sur la possibilité d'une augmentation des prix au bout du circuit pour le consommateur. De plus, un rapport parlementaire aurait également évoqué cette possibilité que ne manqueraient pas de saisir les acteurs du numérique concernés par la taxe. Cependant, Amazon exclut certains dans sa stratégie.



« Amazon prélève les frais minimums applicables indiqués ci-dessous et les autres frais qui vous ont été communiqués (tels que les réductions promotionnelles qu'Amazon est susceptible de proposer de temps à autre). Cela ne s'applique pas à certains vendeurs, comme les fournisseurs de garantie et d'autres fournisseurs de services, qui continueront à payer les frais de vente correspondant aux tarifs indiqués dans leurs accords de programme », a déclaré l’entreprise.



