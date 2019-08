Samsung prévoit de lancer d'ici le mois de septembre, une nouvelle version du Galaxy Fold Après y avoir apporté quelques améliorations 31PARTAGES 12 0 Au mois de février de cette année, le géant sud-coréen de l’industrie technologique, Samsung Electronics, a dévoilé un nouveau dispositif mobile 2 en 1 à écran pliable pouvant, au gré des besoins de l’utilisateur, être utilisé comme un smartphone ou une tablette classique. Initialement prévue au mois d’avril de cette année, la sortie de ce téléphone pliable s’est vu être repoussée après que les premiers testeurs eurent découvert des problèmes physiques avec le matériel et se retrouvèrent avec des unités défectueuses.



La société avait alors rappelé tous les produits pour se lancer dans des modifications de conception et des tests. C’est ainsi que mercredi dernier, elle annonce que son appareil serait prêt pour un second lancement en septembre, après y avoir apporté plusieurs améliorations. Les utilisateurs pourront donc se le procurer auprès des opérateurs et des détaillants dans 2 mois, ce qui donnera donc au premier téléphone pliable de la société, une deuxième occasion de démontrer en quoi consiste l'avenir inévitable des smartphones.





Parmi les améliorations apportées, Samsung a déclaré avoir étendu la couche de protection supérieure afin de faire comprendre aux utilisateurs qu'elle n'est pas censée être supprimée, étant donné que certains testeurs l’avaient enlevé en pensant qu’il ne s’agissait que d’un simple protecteur d’écran. La société a également ajouté des capuchons de protection pour sécuriser le haut et le bas de la charnière du téléphone. Des renforts supplémentaires ont aussi été ajoutés au téléphone dans le but de mieux protéger l'écran des particules externes qui s'y infiltraient, tout en conservant sa caractéristique pliable. On peut le voir dans l'image ci-dessous dans laquelle la nouvelle version est celle qui est placée sous l'ancienne.





Les défauts de cet appareil ont été une source de gêne pour Samsung, qui a enregistré une baisse des ventes de smartphones. La société doit aussi faire face à une concurrence croissante de la part de concurrents tels que le chinois Huawei, qui prévoit également de lancer son smartphone pliable en septembre. Malgré les 5 mois de retard avec le Galaxy Fold, Samsung a encore une chance d’être le premier sur le marché avec un téléphone pliable, très attrayant, peut-être en partie grâce à l’interdiction de Huawei aux Etats-Unis.



Certains experts estiment qu’il soit possible que ces retards ainsi que certains autres facteurs, puissent compliquer la tâche à Samsung auprès des consommateurs. C’est le cas de Will Wong, analyste chez IDC, qui déclare : « Les consommateurs hésiteront probablement à acheter le Galaxy Fold en raison de son prix élevé et des premières informations faisant état d'écrans cassés ». Cela dit, lorsqu’on est un passionné de technologie et qu’on souhaite être à la pointe en matière de smartphones, se procurer le Galaxy Fold à près de 2000 dollars, n’est pas un problème.



Samsung n'a toujours pas précisé dans quels marchés sera disponible le téléphone en septembre, ni annoncé une date de sortie exacte, en disant qu’elle communiquera plus de détails ultérieurement. Les consommateurs s'attendent donc à recevoir un appareil fiable et de qualité, espérons pour la société que le Galaxy Fold puisse être en mesure de satisfaire à ces attentes.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des améliorations apportées par Samsung ?

Pensez-vous qu’on puisse cette fois-ci réellement s’attendre à la sortie du Galaxy Fold en septembre ?

Pensez-vous que le retard de la sortie ou le prix du Galaxy Fold impactera ses ventes ?



Voir aussi :



Le PDG de Samsung reconnaît que le Galaxy Fold a été lancé trop tôt Mais assure que son téléphone futuriste sera disponible « en temps voulu »

Samsung reporte le lancement du Galaxy Fold à l'échelle mondiale Son smartphone à 2000 $ serait trop fragile pour être viable commercialement

Samsung dévoile le Galaxy Fold : un smartphone / tablette 2 en 1 à écran pliable Compatible avec la 5G et vendu à près de 2000 USD Au mois de février de cette année, le géant sud-coréen de l’industrie technologique, Samsung Electronics, a dévoilé un nouveau dispositif mobile 2 en 1 à écran pliable pouvant, au gré des besoins de l’utilisateur, être utilisé comme un smartphone ou une tablette classique. Initialement prévue au mois d’avril de cette année, la sortie de ce téléphone pliable s’est vu être repoussée après que les premiers testeurs eurent découvert des problèmes physiques avec le matériel et se retrouvèrent avec des unités défectueuses.La société avait alors rappelé tous les produits pour se lancer dans des modifications de conception et des tests. C’est ainsi que mercredi dernier, elle annonce que son appareil serait prêt pour un second lancement en septembre, après y avoir apporté plusieurs améliorations. Les utilisateurs pourront donc se le procurer auprès des opérateurs et des détaillants dans 2 mois, ce qui donnera donc au premier téléphone pliable de la société, une deuxième occasion de démontrer en quoi consiste l'avenir inévitable des smartphones.Parmi les améliorations apportées, Samsung a déclaré avoir étendu la couche de protection supérieure afin de faire comprendre aux utilisateurs qu'elle n'est pas censée être supprimée, étant donné que certains testeurs l’avaient enlevé en pensant qu’il ne s’agissait que d’un simple protecteur d’écran. La société a également ajouté des capuchons de protection pour sécuriser le haut et le bas de la charnière du téléphone. Des renforts supplémentaires ont aussi été ajoutés au téléphone dans le but de mieux protéger l'écran des particules externes qui s'y infiltraient, tout en conservant sa caractéristique pliable. On peut le voir dans l'image ci-dessous dans laquelle la nouvelle version est celle qui est placée sous l'ancienne.Les défauts de cet appareil ont été une source de gêne pour Samsung, qui a enregistré une baisse des ventes de smartphones. La société doit aussi faire face à une concurrence croissante de la part de concurrents tels que le chinois Huawei, qui prévoit également de lancer son smartphone pliable en septembre. Malgré les 5 mois de retard avec le Galaxy Fold, Samsung a encore une chance d’être le premier sur le marché avec un téléphone pliable, très attrayant, peut-être en partie grâce à l’interdiction de Huawei aux Etats-Unis.Certains experts estiment qu’il soit possible que ces retards ainsi que certains autres facteurs, puissent compliquer la tâche à Samsung auprès des consommateurs. C’est le cas de Will Wong, analyste chez IDC, qui déclare : « Les consommateurs hésiteront probablement à acheter le Galaxy Fold en raison de son prix élevé et des premières informations faisant état d'écrans cassés ». Cela dit, lorsqu’on est un passionné de technologie et qu’on souhaite être à la pointe en matière de smartphones, se procurer le Galaxy Fold à près de 2000 dollars, n’est pas un problème.Samsung n'a toujours pas précisé dans quels marchés sera disponible le téléphone en septembre, ni annoncé une date de sortie exacte, en disant qu’elle communiquera plus de détails ultérieurement. Les consommateurs s'attendent donc à recevoir un appareil fiable et de qualité, espérons pour la société que le Galaxy Fold puisse être en mesure de satisfaire à ces attentes.Source : Samsung Que pensez-vous des améliorations apportées par Samsung ?Pensez-vous qu’on puisse cette fois-ci réellement s’attendre à la sortie du Galaxy Fold en septembre ?Pensez-vous que le retard de la sortie ou le prix du Galaxy Fold impactera ses ventes ?